Вембаньяма в ближайшие недели будет пропускать матчи бэк-ту-бэков и сыграет с ограничением времени

Теги травмы Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» решили снизить нагрузку с Виктора Вембаньямы на фоне травмы голеностопа.

В ближайшие недели центровой «Сан-Антонио» будет пропускать матчи бэк-ту-бэков, когда команда проводит две встречи за два дня, и сыграет с ограничением времени.

Француза в последнее время беспокоил правый голеностоп, а перед недавним матчем с «Далласом» он наступил на ногу боллбоя во время разминки и пропустил встречу. 

В январе у «Сперс» будет три бэк-ту-бэка. В эту пятницу 19-летний баскетболист пропускает вторую подряд игру команды в Портленде.

В дебютном сезоне 1-й номер драфта-2023 набирает 18,8 очка, 10,4 подбора, 3,0 передачи, 1,3 перехвата и 3,2 блок-шота.

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