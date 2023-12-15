«Жальгирис» планирует отправить в отставку Казиса Максвитиса. Его место должен занять Андреа Тринкьери
«Жальгирис» намерен расстаться с главным тренером Казисом Максвитисом.
Как сообщает BasketNews, проигранный матч с «Партизаном» в Евролиге, скорее всего, станет для специалиста последним.
Максвитис рискует потерять должность еще со второй половины ноября. Каунасский клуб планировал вернуть в клуб тренера Шарунаса Ясикявичюса, но тот отклонил предложение.
Теперь место Максвитиса должен занять Андреа Тринкьери, который согласен возглавить многократных чемпионов Литвы.