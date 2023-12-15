«Жальгирис» планирует отправить в отставку Казиса Максвитиса. Его место должен занять Андреа Тринкьери

Теги Жальгирис Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы отставки Андреа Тринкьери Казис Максвитис Баскетбол

«Жальгирис» намерен расстаться с главным тренером Казисом Максвитисом.

Как сообщает BasketNews, проигранный матч с «Партизаном» в Евролиге, скорее всего, станет для специалиста последним.

Максвитис рискует потерять должность еще со второй половины ноября. Каунасский клуб планировал вернуть в клуб тренера Шарунаса Ясикявичюса, но тот отклонил предложение.

Теперь место Максвитиса должен занять Андреа Тринкьери, который согласен возглавить многократных чемпионов Литвы.

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1 комментарий
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В Каунасе спятили. С таким составом и так выше головы прыгают. Тринкьери, конечно, большая умница, но вряд ли что-то кардинально изменится.
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