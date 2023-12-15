«Жальгирис» планирует отправить в отставку Казиса Максвитиса. Его место должен занять Андреа Тринкьери

« » намерен расстаться с главным тренером .

Как сообщает BasketNews, проигранный матч с «Партизаном» в , скорее всего, станет для специалиста последним.

Максвитис рискует потерять должность еще со второй половины ноября. Каунасский клуб планировал вернуть в клуб тренера , но тот отклонил предложение.

Теперь место Максвитиса должен занять , который согласен возглавить многократных чемпионов Литвы.