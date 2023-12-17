«Жальгирис» подумывает о том, чтобы расстаться с Кинаном Эвансом

Теги Жальгирис возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Кинан Эванс Баскетбол

«Жальгирис» рассматривает возможность расставания с Кинаном Эвансом (27 лет, 191 см), учитывая, что летом разыгрывающий станет свободным агентом.

Крайний срок перехода из одной команды в другую истекает в конце года и до начала второго раунда Евролиги.

К игроку проявляют интерес несколько команд Евролиги. «Жальгирис» понимает, что после окончания сезона Эванс, вероятно, покинет Литву и подпишет более крупный контракт с другим клубом.

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