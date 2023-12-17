«Жальгирис» подумывает о том, чтобы расстаться с Кинаном Эвансом

« » рассматривает возможность расставания с Кинаном Эвансом (27 лет, 191 см), учитывая, что летом разыгрывающий станет свободным агентом.

Крайний срок перехода из одной команды в другую истекает в конце года и до начала второго раунда Евролиги.

К игроку проявляют интерес несколько команд . «Жальгирис» понимает, что после окончания сезона Эванс, вероятно, покинет Литву и подпишет более крупный контракт с другим клубом.