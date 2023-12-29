«Детройт» по-прежнему не хочет обменивать Бояна Богдановича

Теги возможные переходы Детройт НБА Боян Богданович Баскетбол

В планы «Пистонс» по-прежнему не входит обмен форварда Бояна Богдановича.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Эдвардс.

«У «Пистонс» нет активов для обмена, и я продолжаю слышать, что они не планируют обменивать Богдановича, если не получат предложение, от которого невозможно отказаться. «Пистонс» хотят хорошую команду и не хотят обменивать хороших игроков, даже если в следующем сезоне роль Богдановича снизится до запасного скорера», – пишет Эдвардс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий