«Детройт» по-прежнему не хочет обменивать Бояна Богдановича
В планы «Пистонс» по-прежнему не входит обмен форварда Бояна Богдановича.
Об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Эдвардс.
«У «Пистонс» нет активов для обмена, и я продолжаю слышать, что они не планируют обменивать Богдановича, если не получат предложение, от которого невозможно отказаться. «Пистонс» хотят хорошую команду и не хотят обменивать хороших игроков, даже если в следующем сезоне роль Богдановича снизится до запасного скорера», – пишет Эдвардс.