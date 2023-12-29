«Детройт» по-прежнему не хочет обменивать Бояна Богдановича

В планы «Пистонс» по-прежнему не входит обмен форварда Бояна Богдановича.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Эдвардс.

«У «Пистонс» нет активов для обмена, и я продолжаю слышать, что они не планируют обменивать Богдановича, если не получат предложение, от которого невозможно отказаться. «Пистонс» хотят хорошую команду и не хотят обменивать хороших игроков, даже если в следующем сезоне роль снизится до запасного скорера», – пишет Эдвардс.