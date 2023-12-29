Дуайт Ховард назвал имена 10 экс-игроков НБА, которые помогли бы «Детройту» прервать серию поражений

Теги Детройт Дуайт Ховард НБА Баскетбол

Дуайт Ховард считает, что ветераны НБА могли бы победить вместе с «Пистонс».

Ховард назвал имена 10 экс-игроков лиги, которые, как он считает, помогли бы «Пистонс» прервать затянувшуюся серию поражений.

«Есть несколько игроков, которые могли бы взять несколько матчей вместе с ними... Айзейя Томас, Джон Уолл, Майкл Бизли, Демаркус Казинс, я.

На скамейке: Кемба Уокер, Лэнс Стивенсон, Блэйк Гриффин, Тако Фалл», – написал Ховард.

Дуайт также выложил собственное видео с кроссовками в руках и подписью, что ждет вызова от «Пистонс».

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2 комментария
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Им нужно выиграть матч, а не вечный антирекорд НБА поставить
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Из этого списка ни один игрок не уровень НБА уже
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