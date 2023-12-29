Дуайт Ховард считает, что ветераны НБА могли бы победить вместе с «Пистонс».

назвал имена 10 экс-игроков лиги, которые, как он считает, помогли бы «Пистонс» прервать затянувшуюся серию поражений.

«Есть несколько игроков, которые могли бы взять несколько матчей вместе с ними... Айзейя Томас, Джон Уолл, Майкл Бизли, Демаркус Казинс, я.

На скамейке: Кемба Уокер, Лэнс Стивенсон, Блэйк Гриффин, Тако Фалл», – написал Ховард.

Дуайт также выложил собственное видео с кроссовками в руках и подписью, что ждет вызова от «Пистонс».