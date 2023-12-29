Джейсон Тейтум: «У «Пистонс» талантливая команда. Более талантливая, чем некоторые другие из нижней части таблицы»

Теги Бостон Детройт НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум отдал должное «Пистонс» после победы над командой из Детройта.

«Бостон» нанес «Детройту» 28-е поражение подряд, что стало повторением худшей серии в истории НБА.

«У «Пистонс» талантливая команда. Более талантливая, чем некоторые другие из нижней части таблицы.

У них есть по-настоящему талантливые ребята, у них хороший тренер. Я не видел все матчи «Детройта», но если брать те, что я смотрел, то они почти всегда претендовали на победу», – сказал Тейтум.

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