Джейсон Тейтум отдал должное «Пистонс» после победы над командой из Детройта.

« » нанес «Детройту» 28-е поражение подряд, что стало повторением худшей серии в истории .

«У «Пистонс» талантливая команда. Более талантливая, чем некоторые другие из нижней части таблицы.

У них есть по-настоящему талантливые ребята, у них хороший тренер. Я не видел все матчи « », но если брать те, что я смотрел, то они почти всегда претендовали на победу», – сказал .