Джейсон Тейтум: «У «Пистонс» талантливая команда. Более талантливая, чем некоторые другие из нижней части таблицы»
Джейсон Тейтум отдал должное «Пистонс» после победы над командой из Детройта.
«Бостон» нанес «Детройту» 28-е поражение подряд, что стало повторением худшей серии в истории НБА.
«У «Пистонс» талантливая команда. Более талантливая, чем некоторые другие из нижней части таблицы.
У них есть по-настоящему талантливые ребята, у них хороший тренер. Я не видел все матчи «Детройта», но если брать те, что я смотрел, то они почти всегда претендовали на победу», – сказал Тейтум.