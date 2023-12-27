«Пистонс» интересуются Паскалем Сиакамом, О Джи Ануноби, Тобайасом Харрисом и Майлзом Бриджесом

Теги возможные переходы Детройт НБА Тобайас Харрис Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Шэмс Чарания Майлз Бриджес Кейд Каннингем Баскетбол

Шэмс Чарания назвал игроков, которых «Детройт» рассматривает в качестве усиления.

«Как мне сказали, после вчерашнего матча Кейд Каннингем обратился к команде. Последние пару недель он стал чаще обращаться к команде.

Мне назвали несколько игроков, на которых стоит обратить внимание: Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, Тобайас Харрис, а также Майлз Бриджес», – сказал инсайдер The Athletic.

«Детройт» проиграл 27 матчей подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона.

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3 комментария
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Я смотрю, они прямо всерьёз настроены одержать ещё одну победу до конца сезона
+5
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+3
Ответ maryat
Я смотрю, они прямо всерьёз настроены одержать ещё одну победу до конца сезона
Если всех четверых подпишут, то и две могут одержать
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