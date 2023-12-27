«Пистонс» интересуются Паскалем Сиакамом, О Джи Ануноби, Тобайасом Харрисом и Майлзом Бриджесом

Шэмс Чарания назвал игроков, которых «Детройт» рассматривает в качестве усиления.

«Как мне сказали, после вчерашнего матча обратился к команде. Последние пару недель он стал чаще обращаться к команде.

Мне назвали несколько игроков, на которых стоит обратить внимание: , , , а также », – сказал инсайдер The Athletic.

«Детройт» проиграл 27 матчей подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона.

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