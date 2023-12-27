«Пистонс» интересуются Паскалем Сиакамом, О Джи Ануноби, Тобайасом Харрисом и Майлзом Бриджесом
Шэмс Чарания назвал игроков, которых «Детройт» рассматривает в качестве усиления.
«Как мне сказали, после вчерашнего матча Кейд Каннингем обратился к команде. Последние пару недель он стал чаще обращаться к команде.
Мне назвали несколько игроков, на которых стоит обратить внимание: Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, Тобайас Харрис, а также Майлз Бриджес», – сказал инсайдер The Athletic.
«Детройт» проиграл 27 матчей подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона.
Каннингема называли американским Дончичем. Теперь он самый несчастный человек во Вселенной