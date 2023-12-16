«Торонто» запросит у «Сакраменто» Кигана Мюррэя в возможной сделке по Сиакаму или Ануноби

Теги возможные переходы Сакраменто Торонто НБА Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Киган Мюррэй Баскетбол

«Сакраменто» может попытаться выменять звезд «Торонто» Паскаля Сиакама или О Джи Ануноби.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, при обсуждении подобной сделки канадский клуб нацелится на форварда «Кингз» Кигана Мюррэя.

В нынешнем сезоне 23-летний Мюррэй набирает 13,8 очка, 5,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

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6 комментариев
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Ответ copti_san
За Ануноби точно не стоит отдавать, Мюррэй уже сейчас сильнее и универсальнее
В чем сильнее то ? Ануноби одинаково сильно защищается с 1 по 4 номер.
В атаке Ануноби точно не хуже. В перспективе конечно Киган может быть по интереснее.
Но если получится выменять его без потери Мюррея, то будет отлично для королей. Ануноби-Мюррей - звучит отлично
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Ответ ShowTime.
В чем сильнее то ? Ануноби одинаково сильно защищается с 1 по 4 номер. В атаке Ануноби точно не хуже. В перспективе конечно Киган может быть по интереснее. Но если получится выменять его без потери Мюррея, то будет отлично для королей. Ануноби-Мюррей - звучит отлично
на счёт в перспективе тоже спорно, там 3 года разницы, а у Ануноби даже чемпионский опыт есть, и в лиге он очень давно
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Ну смотря , что ещё захотят. Кингз явно нужно усилиться
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За Ануноби точно не стоит отдавать, Мюррэй уже сейчас сильнее и универсальнее
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В таком случае, думаю история с Халлибертоном повторится
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бред. кто считает, что ануноби сильнее кигана, советую время от времени смотреть матчи сакраменто
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