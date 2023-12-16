«Торонто» запросит у «Сакраменто» Кигана Мюррэя в возможной сделке по Сиакаму или Ануноби

« » может попытаться выменять звезд « » или .

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, при обсуждении подобной сделки канадский клуб нацелится на форварда «Кингз» .

В нынешнем сезоне 23-летний Мюррэй набирает 13,8 очка, 5,6 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.