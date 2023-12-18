« » в воскресенье крупно проиграл «Новому Орлеану» – 110:146.

В составе «Сперс» 1-й номер драфта-2023 записал на свой счет 17 очков, 13 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота.

За 31 минуту француз реализовал 6 из 13 с игры и 3 из 4 с линии.

У Вембаньямы 8-й подряд дабл-дабл, он превзошел рекорд НБА, установленный Дуайтом Ховардом (7 подряд) в 2005 году для игроков не старше 19 лет.