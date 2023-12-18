17+13+4+4 от Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в матче с «Новым Орлеаном»
«Сан-Антонио» в воскресенье крупно проиграл «Новому Орлеану» – 110:146.
В составе «Сперс» 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма записал на свой счет 17 очков, 13 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота.
За 31 минуту француз реализовал 6 из 13 с игры и 3 из 4 с линии.
У Вембаньямы 8-й подряд дабл-дабл, он превзошел рекорд НБА, установленный Дуайтом Ховардом (7 подряд) в 2005 году для игроков не старше 19 лет.
Вот это у вас, конечно, стиль написания комментариев: в одном предложении и англицизм (первый раз такой вижу), и ленивое «исключенье», и устаревшие слова.