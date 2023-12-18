17+13+4+4 от Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в матче с «Новым Орлеаном»

Теги Новый Орлеан Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» в воскресенье крупно проиграл «Новому Орлеану» – 110:146.

В составе «Сперс» 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма записал на свой счет 17 очков, 13 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота.

За 31 минуту француз реализовал 6 из 13 с игры и 3 из 4 с линии.

У Вембаньямы 8-й подряд дабл-дабл, он превзошел рекорд НБА, установленный Дуайтом Ховардом (7 подряд) в 2005 году для игроков не старше 19 лет.

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5 комментариев
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Ответ Максим Яблонский
Даже у Дюрента в первый свой год в 19 лет было меньше 30 процентов на трехах, а у Леброна чуть больше сорока процентов FG. Есть тенденция на второй уже год у звездунов сильно прибавлять в эффективности, хоупфули, Виктор не исключенье, ежели травмы не донимут. а так пока пусть набивает блоки и проигрывает Холмгрену статус лучшего новичка сезона.
“хоупфули, Виктор не исключенье, ежели травмы не донимут.»

Вот это у вас, конечно, стиль написания комментариев: в одном предложении и англицизм (первый раз такой вижу), и ленивое «исключенье», и устаревшие слова.
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Не, ну это конечно не 9 блоков против чемпионов НБА, можно и отдельную новость про 17 очков Вембаньямы сделать, понимаю
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Меня, если честно, смущает, что в команде, которая с Детройтом за первый пик рубится, Витек имеет так мало бросков. Мне кажется ему спокойно можно дать 20-25 за игру, пусть ищет свои зоны.
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Ответ Максим Яблонский
Даже у Дюрента в первый свой год в 19 лет было меньше 30 процентов на трехах, а у Леброна чуть больше сорока процентов FG. Есть тенденция на второй уже год у звездунов сильно прибавлять в эффективности, хоупфули, Виктор не исключенье, ежели травмы не донимут. а так пока пусть набивает блоки и проигрывает Холмгрену статус лучшего новичка сезона.
Виктор какой-то мутант, он в одной из недавних игр так себе галик вывернул, что Бредли Билл после такого карьеру бы закончил, однако Витя играет и ему вообще по...й
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