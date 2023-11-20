Малкольм Брогдон и Скут Хендерсон близки к возвращению в строй

Разыгрывающие « » и близки к возвращению в строй, рассказал главный тренер .

Бывший игрок «Бостона» вернется «со дня на день». Последние пять игр он пропустил из-за растяжения задней поверхности бедра.

3-й номер драфта-2023 может присоединиться к команде уже на этой неделе. Защитник пропустил восемь последних игр из-за растяжения связок голеностопа.

«Блэйзерс» проиграли 7 матчей и идут на 14-м месте Западной конференции с результатом 3-10.