Малкольм Брогдон и Скут Хендерсон близки к возвращению в строй

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Малкольм Брогдон Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающие «Портленда» Малкольм Брогдон и Скут Хендерсон близки к возвращению в строй, рассказал главный тренер Чонси Биллапс.

Бывший игрок «Бостона» вернется «со дня на день». Последние пять игр он пропустил из-за растяжения задней поверхности бедра.

3-й номер драфта-2023 может присоединиться к команде уже на этой неделе. Защитник пропустил восемь последних игр из-за растяжения связок голеностопа.

«Блэйзерс» проиграли 7 матчей и идут на 14-м месте Западной конференции с результатом 3-10.

 

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