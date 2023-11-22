Скут Хендерсон отправлен в G-лигу для восстановления игровых кондиций после травмы

Разыгрывающий « » все ближе к возвращению в строй после травмы.

3-й номер драфта-2023 отправлен в G-лигу для восстановления игровых кондиций. Новичок пропустил восемь последних игр из-за растяжения связок голеностопа, которое получил 1 ноября.

«Блэйзерс» идут на 14-м месте в Западной конференции с результатом 3-10, у команды серия из семи поражений. Скут набирает 8,8 очка и 4,6 передачи в среднем за игру.