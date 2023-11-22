Скут Хендерсон отправлен в G-лигу для восстановления игровых кондиций после травмы

Теги травмы Портленд НБА G-лига Скут Хендерсон Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон все ближе к возвращению в строй после травмы.

3-й номер драфта-2023 отправлен в G-лигу для восстановления игровых кондиций. Новичок пропустил восемь последних игр из-за растяжения связок голеностопа, которое получил 1 ноября.

«Блэйзерс» идут на 14-м месте в Западной конференции с результатом 3-10, у команды серия из семи поражений. Скут набирает 8,8 очка и 4,6 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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vzi
Обидно…
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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