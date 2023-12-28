Яннис Адетокумбо подарил Винисиусу Жуниору свои кроссовки и майку

Теги Милуоки Бруклин НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Винисиус Жуниор Баскетбол

Винисиус Жуниор посетил матч «Бакс» против «Нетс» в Нью-Йорке.

По окончании встречи суперзвезда «Бакс» Яннис Адетокумбо подарил вингеру «Реала» и сборной Бразилии свои кроссовки и игровую майку.

«Брат мой, вот кроссовки. Секунду, дам тебе майку. Ты получишь полный набор. Спасибо, что пришел. Лучший бразильский игрок в мире», – произнес Яннис.

Адетокумбо завершил матч с 32 очками (10 из 12 с игры), 10 подборами, 8 передачами и 2 блок-шотами.

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4 комментария
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Жуниор поехал по всей НБА побираться? Морэнт пусть пистолеты ему подарит
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Красава. Отдал чисто по-братски потные, вонючие кроссовки после матча и потную футболку
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Винисиус будет в его футболке , как в платье 3xl
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Ответ Боб91
Жуниор поехал по всей НБА побираться? Морэнт пусть пистолеты ему подарит
Пугаете -)
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