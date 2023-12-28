Яннис Адетокумбо обошел Криса Уэббера и Криса Боша в списке лучших бомбардиров в истории НБА
Яннис Адетокумбо обошел Криса Уэббера и Криса Боша по очкам за карьеру.
Звездный форвард «Милуоки» в победном матче против «Бруклина» (144:122) набрал 32 очка и увеличил показатель за карьеру до 17 205.
Это позволило ему обойти двух членов Зала славы и подняться на 97-е место в истории НБА.
В ближайших матчах Адетокумбо может обойти Джеффа Мэлоуна (17 231), который занимает 96-е место в списке. Лидером по этому показателю является Леброн Джеймс (39 363).