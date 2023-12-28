Кубок России. 1/8 финала. «Уралмаш» обыграл в гостях «Университет-Югру», «Руна» примет «Химки»
Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка России состоятся три матча.
«Уралмаш» обыграл в гостях «Университет-Югру», «Руна» примет «Химки».
Кубок России
1/8 финала
Ответные матчи
Университет-Югра – Уралмаш – 62:87 (19:32, 20:22, 11:17, 12:16)
28 декабря. 14.00
Первый матч: 62:93
Иркут – Локомотив-Кубань – 66:93 (13:31, 12:21, 19:15, 22:26)
28 декабря. 14.10
Первый матч: 60:101
Руна – Химки
28 декабря. 20.00
Первый матч: 61:65
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.