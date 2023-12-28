Кубок России. 1/8 финала. «Уралмаш» обыграл в гостях «Университет-Югру», «Руна» примет «Химки»

Теги Кубок России Баскетбол

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка России состоятся три матча.

«Уралмаш» обыграл в гостях «Университет-Югру», «Руна» примет «Химки».

Кубок России

1/8 финала

Ответные матчи

Университет-Югра – Уралмаш – 62:87  (19:32, 20:22, 11:17, 12:16)

28 декабря. 14.00

Первый матч: 62:93

Иркут – Локомотив-Кубань – 66:93  (13:31, 12:21, 19:15, 22:26)

28 декабря. 14.10

Первый матч: 60:101

Руна – Химки

28 декабря. 20.00

Первый матч: 61:65

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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