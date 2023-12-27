Тренер любительского клуба допустил победу команды в матче Кубка России с «Нижний Новгородом»

Эмин Антонян оценил шансы своей команды в матче с «Нижним Новгородом» .

Основатель и главный тренер любительского клуба «Московский» считает, что его команда способна добиться успеха в ответном матче против «Нижнего Новгорода» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Подготовка к ответному матчу отличалась от той, которая была перед первой встречей. Мы смогли после поражения более ответственно подойти к тренировочному процессу.

На самом деле победа над «Нижним Новгородом» не будет являться для меня чем-то из области фантастики, особенно учитывая обстоятельства соперника относительно травм. Вот если выиграем Кубок России, то это будет, безусловно, феноменальным результатом», – сказал Антонян.

В первой встрече «Нижний» победил со счетом 62:50. Второй матч между любителями и клубом Единой лиги ВТБ состоится 27 декабря.