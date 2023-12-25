Okko эксклюзивно покажет Winline Кубок России по баскетболу

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Okko эксклюзивно покажет Winline Кубок России по баскетболу.

Сервис начнет транслировать турнир с матча 1/8 финала «Химки» – «Руна» 26 декабря в 19:00. Подписчики Okko смогут смотреть все игры без дополнительной платы.

Трансляции Winline Кубка России по баскетболу – это первый шаг в рамках сотрудничества Okko и Российской Федерации Баскетбола. Благодаря контракту Okko увеличит количество эксклюзивно представленных баскетбольных событий, дополнив Winline Кубком России Евролигу и Еврокубок, а поклонники российского баскетбола смогут смотреть матчи любимых команд и качественный дополнительный контент на любом устройстве.

Матчи Winline Кубка России по баскетболу будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователи смогут выбирать аудиодорожку, а также смотреть хайлайты, аналитические материалы и развлекательные программы, посвященные турниру. Отдельные матчи Winline Кубка России по баскетболу сервис покажет на круглосуточном телеканале Okko Спорт.

За расписанием трансляций можно следить в соцсетях Okko Спорт и на ресурсах Российской федерации баскетбола.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко:«Сотрудничество с такой крупной платформой, как Okko — большой шаг для популяризации лучшей игры с мячом. Теперь смотреть матчи, аналитику и развлекательные программы, посвященные Winline Кубку России, станет комфортнее и приятнее благодаря высокому качеству трансляции. Это — отличная возможность следить за событиями турнира из самых разных уголков страны как в прямом эфире, так и в записи. Мы благодарны коллегам из Okko за то, что помогают делать баскетбол ближе».

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа: «Okko очень любит российский баскетбол и стремится развивать спортивную культуру в России. Начало показа Winline Кубка России в Okko – огромное событие для всех поклонников баскетбола. С 26 декабря следить за игрой любимых команд в высоком качестве с отличными комментариями и всем многообразием контента от нашей спортивной редакции можно на любом популярном устройстве».

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