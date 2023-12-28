Активист Умар Джонсон: «Использует ли Ванесса Брайант деньги темнокожего человека для того, чтобы принести пользу темнокожему сообществу? Нет конечно!»

Активист обвинил Ванессу Брайант, что она не помогает «темнокожему сообществу».

« умер, Ванесса унаследовала его богатство. Использует ли Ванесса Брайант деньги этого темнокожего человека для того, чтобы принести пользу темнокожему сообществу?

Нет конечно! Она только что начала сотрудничать с тремя университетами с преимущественно светлокожими студентами, используя имя и деньги Кобе, и не работает ни с одним HBCU (университеты с исторически темнокожими студентами – Sports.ru). И я должен ожидать, что белая женщина будет использовать деньги темнокожего, чтобы помочь темнокожим людям?» – заявил американский активист, известный как доктор Умар.