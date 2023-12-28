Активист Умар Джонсон: «Использует ли Ванесса Брайант деньги темнокожего человека для того, чтобы принести пользу темнокожему сообществу? Нет конечно!»
Активист обвинил Ванессу Брайант, что она не помогает «темнокожему сообществу».
«Кобе Брайант умер, Ванесса унаследовала его богатство. Использует ли Ванесса Брайант деньги этого темнокожего человека для того, чтобы принести пользу темнокожему сообществу?
Нет конечно! Она только что начала сотрудничать с тремя университетами с преимущественно светлокожими студентами, используя имя и деньги Кобе, и не работает ни с одним HBCU (университеты с исторически темнокожими студентами – Sports.ru). И я должен ожидать, что белая женщина будет использовать деньги темнокожего, чтобы помочь темнокожим людям?» – заявил американский активист, известный как доктор Умар.
ПыСы: Ванесса - не белая, она латиноамериканка