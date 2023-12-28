Активист Умар Джонсон: «Использует ли Ванесса Брайант деньги темнокожего человека для того, чтобы принести пользу темнокожему сообществу? Нет конечно!»

Теги Кобе Брайант НБА Ванесса Брайант Баскетбол

Активист обвинил Ванессу Брайант, что она не помогает «темнокожему сообществу».

«Кобе Брайант умер, Ванесса унаследовала его богатство. Использует ли Ванесса Брайант деньги этого темнокожего человека для того, чтобы принести пользу темнокожему сообществу?

Нет конечно! Она только что начала сотрудничать с тремя университетами с преимущественно светлокожими студентами, используя имя и деньги Кобе, и не работает ни с одним HBCU (университеты с исторически темнокожими студентами – Sports.ru). И я должен ожидать, что белая женщина будет использовать деньги темнокожего, чтобы помочь темнокожим людям?» – заявил американский активист, известный как доктор Умар.

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6 комментариев
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Деньги то чего чужие смотреть и считать, тем более тратить на чужие цели, потому что видите ли Коби был темнокожим, она сама решит. Было бы в завещании у Брайанта такой пункт, вопросов не было, а так она вольна распоряжаться как угодно
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Видимо ему мама в детстве не говорила, что считать чужие деньги не хорошо)) Пусть заработает как Коби и раздает чернокожим бро. В чем проблема?
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Опять какой-то обиженный причитает что селебы не тратят миллионы на нужды чёрных...

ПыСы: Ванесса - не белая, она латиноамериканка
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Ответ Дмитрий Кутузов
Опять какой-то обиженный причитает что селебы не тратят миллионы на нужды чёрных... ПыСы: Ванесса - не белая, она латиноамериканка
Там даже лайтскины не чёрные, а тут какая-то мексиканка
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Нашел к чему придраться. Она и так помогает ученикам, сокращает расходы на обучение. Это не её проблема, что темнокожие население не может пробиться в хорошие университеты, причем совсем не из-за расовых причин
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Ответ Дмитрий Кутузов
Опять какой-то обиженный причитает что селебы не тратят миллионы на нужды чёрных... ПыСы: Ванесса - не белая, она латиноамериканка
Мммм, латиносы считаются вообще-то белыми. Во всех демографических справочниках в США есть этнический (расовый) состав White (including non-Hispanic white). То есть есть Hispanic white (это и есть белые латиносы), и есть non-Hispanic white, это не латиносы, но европейские белые.
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