«Лейкерс» откроют бронзовую статую Кобе Брайанта 8 февраля 2024 года
«Лейкерс» и Ванесса Брайант объявили, что открытие бронзовой статуи Кобе Брайанта на площади Star Plaza возле «Crypto.com-арены» состоится 8 февраля 2024 года перед домашним матчем команды.
Подробности церемонии будут объявлены в ближайшие месяцы.
Ожидается, что композиция будет включать в себя погибшую дочь баскетболиста Джанну, а также отдавать дань уважения его игровым номерам, 8 и 24.
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в январе 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. В катастрофе погибли еще 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна и друзья семьи.
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