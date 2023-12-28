Марк Кьюбан о продаже «Далласа» за 4 млрд долларов: «Ничего не изменилось, кроме моего банковского счета»

Марк Кьюбан объяснил, почему продал «Даллас».

Сделка была одобрена в среду, чуть менее чем через месяц после того, как семьи Мириам Адельсон и Патрика Дюмон объявили о своем намерении купить организацию. По словам источников ESPN, стоимость покупки превышает 4 миллиарда долларов.

«Ничего не изменилось, кроме моего банковского счета. Чувствую себя прекрасно. Думаю, это отличное партнерство. Это то, что нужно команде на площадке и за ее пределами. Я по-прежнему буду курировать баскетбольную составляющую, но наличие таких партнеров, как Патрик, Сиван [Дюмон] и Мириам, ставит нас в гораздо более выгодное положение, чтобы бороться за чемпионство. Вот и все. Вот к чему все сводится».

По информации разных источников, Кьюбан сохранил от 23% до 27% акций «Маверикс».