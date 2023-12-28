Марк Кьюбан будет руководить баскетбольными операциями «Мавс», но «последнее слово» останется за новым владельцем Патриком Дюмоном

Марк Кьюбан будет руководить баскетбольными операциями после продажи «Мавс».

Кюбан заявил, что «последнее слово» в любых решениях будет за новым владельцем Патриком Дюмоном. Кьюбан сохранит за собой 23 процента акций организации и будет руководить баскетбольными операциями «с единственной целью – побеждать».

Совет управляющих НБА в среду единогласно проголосовал за одобрение продажи контрольного пакета акций «Далласа» семьям Адельсон и Дюмон, возглавляющим Las Vegas Sands Corporation. Сделка будет закрыта на этой неделе.