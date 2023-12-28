Марк Кьюбан будет руководить баскетбольными операциями «Мавс», но «последнее слово» останется за новым владельцем Патриком Дюмоном

Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Баскетбол

Марк Кьюбан будет руководить баскетбольными операциями после продажи «Мавс».

Кюбан заявил, что «последнее слово» в любых решениях будет за новым владельцем Патриком Дюмоном. Кьюбан сохранит за собой 23 процента акций организации и будет руководить баскетбольными операциями «с единственной целью – побеждать».

Совет управляющих НБА в среду единогласно проголосовал за одобрение продажи контрольного пакета акций «Далласа» семьям Адельсон и Дюмон, возглавляющим Las Vegas Sands Corporation. Сделка будет закрыта на этой неделе.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий