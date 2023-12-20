Владелец « » рассказал о том, что одной из его первых дорогих покупок после достижения успеха в бизнесе было приобретение у компании American Airlines проездного, дающего возможность бесплатно летать первым классом до конца жизни.

«Я так много путешествовал, что помнил номер телефона American Airlines. Как-то позвонил им и спросил: «Ребята, вы продаете пожизненные проездные?» Они такие: «Да, давайте мы соединим вас со специальным отделом». Они соединили нас, мы обо всем договорились, мне выслали документы. И вот я потратил 125 тысяч из своих 2 миллионов долларов, получив пожизненный проездной в American Airlines, чтобы летать куда угодно, первым классом на всю оставшуюся жизнь.

Где он сейчас? Я отдал его другу. Он теперь есть у моего друга, потому что у меня есть собственный самолет», – заявил Кьюбан.