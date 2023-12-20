Марк Кьюбан: «Когда-то купил пожизненный проездной в авиакомпании. Сейчас он у моего друга, а у меня собственный самолет»

Теги светская хроника Даллас НБА Марк Кьюбан Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан рассказал о том, что одной из его первых дорогих покупок после достижения успеха в бизнесе было приобретение у компании American Airlines проездного, дающего возможность бесплатно летать первым классом до конца жизни.

«Я так много путешествовал, что помнил номер телефона American Airlines. Как-то позвонил им и спросил: «Ребята, вы продаете пожизненные проездные?» Они такие: «Да, давайте мы соединим вас со специальным отделом». Они соединили нас, мы обо всем договорились, мне выслали документы. И вот я потратил 125 тысяч из своих 2 миллионов долларов, получив пожизненный проездной в American Airlines, чтобы летать куда угодно, первым классом на всю оставшуюся жизнь.

Где он сейчас? Я отдал его другу. Он теперь есть у моего друга, потому что у меня есть собственный самолет», – заявил Кьюбан.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А потом и арену назвал в честь той же авиакомпании.
+1
0
+1
Реклама проездного, недурно
0
0
0
Что-то не так дорого.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий