Пол Пирс: «Лейкерс» вывесили баннер, чтобы позлить «Селтикс»

Пол Пирс раскритиковал «Лейкерс» за баннер.

Бывший игрок « » не мог поверить, что « » вывесили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире.

«Какой баннер? Они вывесили баннер? Не может быть. Они сделали это, чтобы позлить «Селтикс». Потому что у нас 17 титулов. Этот титул добавили к их 17 титулам? 17,5?

Возможно, им стоит сделать не баннер, а табличку? Или поставить большой экран с видео, как ставят в квартирах? Он должен как-то отличаться», – сказал .