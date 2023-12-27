Пол Пирс: «Лейкерс» вывесили баннер, чтобы позлить «Селтикс»

Теги Бостон Пол Пирс Лейкерс НБА Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Пол Пирс раскритиковал «Лейкерс» за баннер.

Бывший игрок «Бостона» не мог поверить, что «Лейкерс» вывесили баннер в честь победы во внутрисезонном турнире.

«Какой баннер? Они вывесили баннер? Не может быть. Они сделали это, чтобы позлить «Селтикс». Потому что у нас 17 титулов. Этот титул добавили к их 17 титулам? 17,5?

Возможно, им стоит сделать не баннер, а табличку? Или поставить большой экран с видео, как ставят в квартирах? Он должен как-то отличаться», – сказал Пирс.

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Пол Пирс: Лейкерс вывесили баннер чтобы Леброн хвастался со своим достижением перед Бронни
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