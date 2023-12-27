«Мама попыталась его опустить, но я начал вопить!» Леброн Джеймс рассказал, как ему подарили на Рождество детское баскетбольное кольцо

Леброн Джеймс в 1987 году получил на Рождество детское баскетбольное кольцо.

Фотография с трехлетним Джеймсом стала вирусной во время Рождества, что победило суперзвезду « » прокомментировать снимок.

«Счастливого Рождества! Мама попыталась опустить кольцо, но я начал вопить! Она подняла его обратно на максимально высокую высоту! Хроники единственного ребенка», – написал .