«Мама попыталась его опустить, но я начал вопить!» Леброн Джеймс рассказал, как ему подарили на Рождество детское баскетбольное кольцо

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол - фото Баскетбол

Леброн Джеймс в 1987 году получил на Рождество детское баскетбольное кольцо.

Фотография с трехлетним Джеймсом стала вирусной во время Рождества, что победило суперзвезду «Лейкерс» прокомментировать снимок.

«Счастливого Рождества! Мама попыталась опустить кольцо, но я начал вопить! Она подняла его обратно на максимально высокую высоту! Хроники единственного ребенка», – написал Джеймс.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий