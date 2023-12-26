Дрю Холидэй: «Я рос болельщиком «Лейкерс», даже странно видеть себя в этой зеленой форме»

Теги Бостон Лейкерс НБА Дрю Холидэй Баскетбол

Дрю Холидэй поделился эмоциями после рождественского матча против «Лейкерс».

«Селтикс» победили «Лейкерс» в матче на Рождество – 126:115. Холидэй отметился 18 очками, 7 передачами и 7 подборами, реализовав 7 из 10 бросков с игры.

«Играть в Рождество дома – это плюс. Следующее после этого – победа. Я рос болельщиком «Лейкерс», даже странно видеть себя в этой зеленой форме.

Проснулся, открыл подарки, а потом приехал сюда на игру», – поделился Холидэй.

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