Дрю Холидэй: «Я рос болельщиком «Лейкерс», даже странно видеть себя в этой зеленой форме»

Дрю Холидэй поделился эмоциями после рождественского матча против «Лейкерс».

«Селтикс» победили « » в матче на Рождество – 126:115. отметился 18 очками, 7 передачами и 7 подборами, реализовав 7 из 10 бросков с игры.

«Играть в Рождество дома – это плюс. Следующее после этого – победа. Я рос болельщиком «Лейкерс», даже странно видеть себя в этой зеленой форме.

Проснулся, открыл подарки, а потом приехал сюда на игру», – поделился Холидэй.