Никола Вучевич пропустит как минимум 7 дней из-за травмы
Никола Вучевич выбыл из строя с повреждением паховых мышц.
Ожидаемый минимальный срок восстановления центрового «Чикаго» от травмы – 7-10 дней, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Вучевич прошел МРТ-обследование после того, как получил травму во время субботнего матча против «Кливленда». Он упал на паркет после того, как форвард «Кэвз» Макс Струс исполнил данк с его сопротивлением, но все же остался в игре.
Вучевич, набирающий в среднем по 16,7 очка и 10,4 подбора за встречу, в прошлом и нынешнем сезонах не пропустил ни одной игры.
«Буллс» одержали 9 побед в последних 13 матчах.
Скорейшего восстановления Николе.