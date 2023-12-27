Андре Драммонд – 6-й игрок в истории НБА, набравший 24 очка, 25 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота в одном матче
Андре Драммонд показал статистику, которая до него удавалась только пятерым игрокам.
Центровой «Чикаго» в победном матче против «Атланты» (118:113) набрал 24 очка, сделал 25 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Драммонд стал первым игроком «Буллс» и шестым игроком в истории НБА, который достиг таких статистических показателей в одном матче. До него это удавалось только Хакиму Оладжувону, Чарльзу Баркли, Рою Тарпли, Крису Уэбберу и Дуайту Ховарду.
Драммонд впервые вышел с стартовой пятерке «Чикаго», заменив травмированного Николу Вучевича.