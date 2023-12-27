Андре Драммонд – 6-й игрок в истории НБА, набравший 24 очка, 25 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота в одном матче

Теги Атланта Чикаго НБА Никола Вучевич Андре Драммонд Баскетбол

Андре Драммонд показал статистику, которая до него удавалась только пятерым игрокам.

Центровой «Чикаго» в победном матче против «Атланты» (118:113) набрал 24 очка, сделал 25 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Драммонд стал первым игроком «Буллс» и шестым игроком в истории НБА, который достиг таких статистических показателей в одном матче. До него это удавалось только Хакиму Оладжувону, Чарльзу Баркли, Рою Тарпли, Крису Уэбберу и Дуайту Ховарду.

Драммонд впервые вышел с стартовой пятерке «Чикаго», заменив травмированного Николу Вучевича.

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7 комментариев
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Жив, курилка!
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+8
Нельзя не упомянуть Чемберлена, который давал эту стату 10-12 сезонов подряд, почти в каждом матче, перехваты и блоки тогда не считали, но мы понимаем что их было немало.
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Молодец какой. И только 30 лет.
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Уверен эту стату много раз показывали и Чемберлен и Рассел ... Да и Джаббар в свои первые 4 сезона эту стату тоже показал
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Если Драммонд еще больше раздастся в ширь, то в трехсекундной больше никто не поместится. В битве бамперов ближайший, пожалуй, только Зайон)
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внезапно
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Ну так, топ 3 центр 2016 года
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