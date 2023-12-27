Никола Вучевич выбыл из строя с повреждением паховых мышц

Теги травмы Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Никола Вучевич выбыл из строя с повреждением паховых мышц.

Центровой «Чикаго» пропустит неопределенное количество времени из-за растяжения.

Вучевич вынужден был пройти МРТ-обследование после того, как получил травму во время субботнего матча против «Кливленда». Он упал на паркет после того, как форвард «Кэвз» Макс Струс исполнил данк с его сопротивлением, но все же остался в игре.

Вучевич, набирающий в среднем по 16,7 очка и 10,4 подбора за встречу, в прошлом и нынешнем сезонах не пропустил ни одной игры.

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