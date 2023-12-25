Кармело Энтони о Вембаньяме: «Эволюция Кевина Дюрэнта»
Кармело Энтони поделился мнением о Викторе Вембаньяме, сравнив его с Дюрэнтом.
Прославленный игрок НБА считает, что 222-сантиметровый новичок «Сан-Антонио» напоминает ему о 208-сантиметровом форварде «Финикса», который обладает уникальным набором навыков.
«То, что мы видим сейчас с Вемби… Это эволюция Дюрэнта, Кей Ди... Кевин с его ростом 208 сантиметров представляет собой особый типаж. Его уровень обращения с мячом, снайперские способности, он настоящий убийца. Понимаете, о чем я говорю? Это особый типаж», – заявил Энтони.