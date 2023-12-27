Бэм Адебайо объяснил, почему считает Николу Йокича самым неудобным оппонентом.

Центровой « » заявил, что сложнее всего в ему дается сдерживание 2-кратного MVP из « ».

«Назову большого парня из Сербии. Больше всего в нем мне нравится тот факт, что он не симулирует. Парень пытается преподносить нарушения, да, есть такое, но не сказать, чтобы он пытался выпрашивать по 16-17 штрафных за матч. Такого за ним не водится. Он пытается забрасывать мяч в корзину», – рассказал .