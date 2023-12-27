Бэм Адебайо: «Сложнее всего защищаться против Йокича. Он не пытается выпрашивать штрафные, он пытается забрасывать»
Бэм Адебайо объяснил, почему считает Николу Йокича самым неудобным оппонентом.
Центровой «Майами» заявил, что сложнее всего в НБА ему дается сдерживание 2-кратного MVP из «Денвера».
«Назову большого парня из Сербии. Больше всего в нем мне нравится тот факт, что он не симулирует. Парень пытается преподносить нарушения, да, есть такое, но не сказать, чтобы он пытался выпрашивать по 16-17 штрафных за матч. Такого за ним не водится. Он пытается забрасывать мяч в корзину», – рассказал Адебайо.
Керр ни слова про Йокича не говорил и уж тем более, что он выпрашивает фолы. И в целом он говорил, что ни серб, ни судьи в большом количестве свистков там не виноваты. Проблема в правилах и следуя правилам судьи должны были свистеть, а игроки логично что стараются зарабатывать штрафные.
Я смотрел интервью от начала и до конца и если уж Керр и искал крайних, то только сказав, что именно ГСВ сыграли плохо в аспекте защиты без фолов.
Но конечно, ваш вариант продать намного проще.
А потом сами еще жалуетесь, что спортс заголовки искажает.