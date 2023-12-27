Бэм Адебайо: «Сложнее всего защищаться против Йокича. Он не пытается выпрашивать штрафные, он пытается забрасывать»

Теги Денвер Майами НБА Никола Йокич Бэм Адебайо Баскетбол

Бэм Адебайо объяснил, почему считает Николу Йокича самым неудобным оппонентом.

Центровой «Майами» заявил, что сложнее всего в НБА ему дается сдерживание 2-кратного MVP из «Денвера».

«Назову большого парня из Сербии. Больше всего в нем мне нравится тот факт, что он не симулирует. Парень пытается преподносить нарушения, да, есть такое, но не сказать, чтобы он пытался выпрашивать по 16-17 штрафных за матч. Такого за ним не водится. Он пытается забрасывать мяч в корзину», – рассказал Адебайо.

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7 комментариев
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Бэм выбрал язык фактов.
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Ответ Nuteruoli
А вот Керр несколькими днями ранее говорили, что наоборот. И кому теперь из них верить?
Надо посмотреть общие штрафные Гсв и Наггетс за сезон и все встанет на свои места. Я думаю, судьи посмотрели на руки Йокича в предыдущем матче и бугурт в сети. Посмотрели, что Эмбиид отсутствует и решили, что надо кому-то норму штрафных выдать.
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Камень в Эмбида?))
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Ответ Nuteruoli
А вот Керр несколькими днями ранее говорили, что наоборот. И кому теперь из них верить?
Просто ради плюсиков написать дезинформацию решили?
Керр ни слова про Йокича не говорил и уж тем более, что он выпрашивает фолы. И в целом он говорил, что ни серб, ни судьи в большом количестве свистков там не виноваты. Проблема в правилах и следуя правилам судьи должны были свистеть, а игроки логично что стараются зарабатывать штрафные.

Я смотрел интервью от начала и до конца и если уж Керр и искал крайних, то только сказав, что именно ГСВ сыграли плохо в аспекте защиты без фолов.

Но конечно, ваш вариант продать намного проще.
А потом сами еще жалуетесь, что спортс заголовки искажает.
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Ответ hhh1361
Просто ради плюсиков написать дезинформацию решили? Керр ни слова про Йокича не говорил и уж тем более, что он выпрашивает фолы. И в целом он говорил, что ни серб, ни судьи в большом количестве свистков там не виноваты. Проблема в правилах и следуя правилам судьи должны были свистеть, а игроки логично что стараются зарабатывать штрафные. Я смотрел интервью от начала и до конца и если уж Керр и искал крайних, то только сказав, что именно ГСВ сыграли плохо в аспекте защиты без фолов. Но конечно, ваш вариант продать намного проще. А потом сами еще жалуетесь, что спортс заголовки искажает.
Так это мысль читается между строк слов, которые сказал Керр. Ведь до матча с Денвером его устраивало судейство. Тут как бы не трудно догадаться
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Ответ Tik Tot Don Don
Камень в Эмбида?))
Очень толстый намек, конечео
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