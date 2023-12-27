Еврокубок. «Бешикташ» – «Вулвз», «Тренто» сыграет с «Литкабелисом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.
Турецкий «Бешикташ» сыграет с литовским клубом «Вулвз», итальянский «Тренто» встретится с литовским «Литкабелисом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
- Дата проведения
- 27 декабря, 20.30, «Александар Николич Холл»
Положение команд: Париж Франция – 12-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-2, Лондон Лайонс Великобритания – 9-4, Ховентуд Испания – 8-5, Бешикташ Турция – 7-5, Прометей Украина – 6-6, Вулвз Литва – 4-7, Венеция Италия – 4-9, Гамбург Германия – 2-10, Цедевита-Олимпия Словения – 0-12.
Группа B
- Дата проведения
- 27 декабря, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 27 декабря, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 27 декабря, 22.00, «PalaTrento»
Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Гран-Канария Испания – 10-3, Клуж Румыния – 8-4, Ульм Германия – 8-5, Литкабелис Литва – 5-7, Арис Греция – 5-7, Тренто Италия – 5-7, Будучность Черногория – 5-7, Тюрк Телеком Турция – 4-9, Шленск Польша – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.