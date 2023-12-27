Еврокубок. «Бешикташ» – «Вулвз», «Тренто» сыграет с «Литкабелисом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Цедевита-Олимпия Бешикташ Будучность Шленск Клуж Хапоэль Тель-Авив Тренто Литкабелис Прометей Гамбург Вулвз Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Турецкий «Бешикташ» сыграет с литовским клубом «Вулвз», итальянский «Тренто» встретится с литовским «Литкабелисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
27 декабря, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Бешикташ Турция  –  Вулвз Литва
Дата проведения
27 декабря, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Гамбург Германия
Дата проведения
27 декабря, 20.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 12-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-2, Лондон Лайонс Великобритания – 9-4, Ховентуд Испания – 8-5, Бешикташ Турция – 7-5, Прометей Украина – 6-6,  Вулвз Литва – 4-7,  Венеция Италия – 4-9, Гамбург Германия – 2-10, Цедевита-Олимпия Словения – 0-12.

Группа B

Арис Греция  –  Шленск Польша
Дата проведения
27 декабря, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Клуж Румыния
Дата проведения
27 декабря, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Тренто Италия  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Гран-Канария Испания – 10-3, Клуж Румыния – 8-4, Ульм Германия – 8-5, Литкабелис Литва – 5-7, Арис Греция – 5-7, Тренто Италия – 5-7, Будучность Черногория – 5-7, Тюрк Телеком Турция – 4-9, Шленск Польша – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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