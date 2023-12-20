Еврокубок. «Вулвз» – «Ховентуд», «Париж» сыграет с «Гамбургом» и другие матчи

В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Литовский «Вулвз» примет испанский «Ховентуд», французский «Париж» дома сыграет с немецким «Гамбургом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 10-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Лондон Лайонс Великобритания – 8-3, Бешикташ Турция – 7-5, Прометей Украина – 6-5, Ховентуд Испания – 6-5, Вулвз Литва – 4-6, Венеция Италия – 4-7, Гамбург Германия – 2-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-12.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Бурк Франция – 10-2, Клуж Румыния – 8-4, Ульм Германия – 8-4, Литкабелис Литва – 5-7, Арис Греция – 5-7, Тренто Италия – 5-7, Будучность Черногория – 4-7, Тюрк Телеком Турция – 3-9, Шленск Польша – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.