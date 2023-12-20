Еврокубок. «Вулвз» – «Ховентуд», «Париж» сыграет с «Гамбургом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Будучность Шленск Рейер Венеция Хапоэль Тель-Авив Париж Прометей Гамбург Лондон Лайонс Вулвз Баскетбол

В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Литовский «Вулвз» примет испанский «Ховентуд», французский «Париж» дома сыграет с немецким «Гамбургом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Вулвз Литва  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
20 декабря, 20.00
Онлайн матча

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
20 декабря, 20.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Прометей Украина
Дата проведения
20 декабря, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Гамбург Германия
Дата проведения
20 декабря, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 10-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Лондон Лайонс Великобритания – 8-3, Бешикташ Турция – 7-5, Прометей Украина – 6-5,  Ховентуд Испания – 6-5, Вулвз Литва – 4-6,  Венеция Италия – 4-7, Гамбург Германия – 2-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-12.

Группа B

Шленск Польша  –  Будучность Черногория
Дата проведения
20 декабря, 22.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Бурк Франция – 10-2, Клуж Румыния – 8-4, Ульм Германия – 8-4, Литкабелис Литва – 5-7, Арис Греция – 5-7, Тренто Италия – 5-7, Будучность Черногория – 4-7, Тюрк Телеком Турция – 3-9, Шленск Польша – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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