Еврокубок. «Литкабелис» – «Ульм», «Гран-Канария» встретится с «Тренто» и другие матчи
Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.
Литовский «Литкабелис» примет немецкий «Ульм», испанская «Гран-Канария» встретится с итальянским «Тренто».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.30, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Париж Франция – 10-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Лондон Лайонс Великобритания – 8-3, Прометей Украина – 6-5, Бешикташ Турция – 6-5, Ховентуд Испания – 6-5, Вулвз Литва – 4-6, Венеция Италия – 4-7, Гамбург Германия – 2-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-11.
Группа B
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.00, «BTarena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 20.00, «Kalnapilio arena»
- Дата проведения
- 19 декабря, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-1, Бурк Франция – 9-2, Клуж Румыния – 8-3, Ульм Германия – 8-3, Тренто Италия – 4-7, Будучность Черногория – 4-7, Литкабелис Литва – 4-7, Арис Греция – 4-7, Тюрк Телеком Турция – 3-8, Шленск Польша – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.