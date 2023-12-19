Еврокубок. «Литкабелис» – «Ульм», «Гран-Канария» встретится с «Тренто» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Цедевита-Олимпия Бешикташ Гран-Канария Тюрк Телеком Клуж Ульм Тренто Литкабелис Бурк Баскетбол

Во вторник, 19 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Литовский «Литкабелис» примет немецкий «Ульм», испанская «Гран-Канария» встретится с итальянским «Тренто».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Цедевита Олимпия Словения  –  Бешикташ Турция
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 10-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-2, Лондон Лайонс Великобритания – 8-3, Прометей Украина – 6-5, Бешикташ Турция – 6-5,  Ховентуд Испания – 6-5, Вулвз Литва – 4-6,  Венеция Италия – 4-7, Гамбург Германия – 2-9, Цедевита-Олимпия Словения – 0-11.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Арис Греция
Дата проведения
19 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Клуж Румыния  –  Бурк Франция
Дата проведения
19 декабря, 20.00, «BTarena»
Онлайн матча

Литкабелис Литва  –  Ульм Германия
Дата проведения
19 декабря, 20.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Тренто Италия
Дата проведения
19 декабря, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-1, Бурк Франция – 9-2, Клуж Румыния – 8-3, Ульм Германия – 8-3, Тренто Италия – 4-7, Будучность Черногория – 4-7, Литкабелис Литва – 4-7, Арис Греция – 4-7, Тюрк Телеком Турция – 3-8, Шленск Польша – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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