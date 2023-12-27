«Детройт» проиграл 27-й раз подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона.

«Пистонс» уступили на домашней арене «Нетс» со счетом 112:118.

У клуба из теперь самая продолжительная серия поражений за один сезон в истории (ранее «Филадельфия»-13/14 и «Кливленд»-10/11 по 26 раз) Общий антирекорд принадлежит «Сиксерс», которые поиграли 28 раз подряд, но та серия растянулась на два сезона – с 14/15 по 15/16.

«Детройт» последний раз побеждал 28 октября в матче с «Чикаго». Показатель команды в текущем сезоне составляет 2-28.

Следующим соперником команды Монти Уильямса станет «Бостон».