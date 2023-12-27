«Детройт» проиграл 27-й раз подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона

Теги Кливленд Детройт Бруклин Филадельфия НБА Баскетбол

«Детройт» проиграл 27-й раз подряд, обновив антирекорд НБА для одного сезона.

«Пистонс» уступили на домашней арене «Нетс» со счетом 112:118.

У клуба из Детройта теперь самая продолжительная серия поражений за один сезон в истории НБА (ранее «Филадельфия»-13/14 и «Кливленд»-10/11 по 26 раз) Общий антирекорд принадлежит «Сиксерс», которые поиграли 28 раз подряд, но та серия растянулась на два сезона – с 14/15 по 15/16.

«Детройт» последний раз побеждал 28 октября в матче с «Чикаго». Показатель команды в текущем сезоне составляет 2-28.

Следующим соперником команды Монти Уильямса станет «Бостон».

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28 комментариев
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100% вина одного человека-Монти. Состав не звездный , но Кейси и из более слабого больше извлек на порядок
з.ы- самое прикольное что двое из трех самых оплачиваемых тренера НБА откровенно валяют дурака, и имеют очень плохие результаты
+23
0
+23
Ответ иван денверов
А кто второй?
Поп
+17
-1
+16
Похоже, что и абсолют падет. С Бостоном скорее всего оформят 28е, что станет повторением "рекорда" Филадельфии (два разных сезона) и уже с Торонто вполне могут начать новую историю
+12
0
+12
Рождественский подарок всем болельщикам пистонс:)
+9
0
+9
Мы верили в них. Они нас не подвели!
+6
0
+6
"Пистонс" практически невозможное сделали - сравнялись по меметичности с другой "легендарной" командой из Детройта - "Лайонз", которая единственная в истории дважды заканчивала регулярный чемпионат НФЛ с показателем "0" в графе "Победы". И что иронично, у "Львов" сейчас как раз все прекрасно - они выиграли впервые за 30 лет свой дивизион ))
+5
0
+5
NBA. Where amazing happens!
+3
0
+3
Теперь вопрос,кто же будут те счастливчики,которые им проиграют?
+3
0
+3
Ответ иван денверов
Может результат и плохой, но валять дурака это жестко
ну по приколу Сохана в розыгрыш поставил, тот не справляется, главного проспекта - Вембу. мячом не может нагрузить. Продлили всех васселов, джонсонов, коллинзов. которые игру через три играют нормально
+3
0
+3
Ответ Thats wassup
Жесть. Такое вообще бывает?
Нет, но иногда происходит...
+1
0
+1
Ответ иван денверов
В этот отрезок не увидел ни одной новости о каких-нибудь общих сборах после матча, чтобы выяснить все накопившиеся моменты. Например, как это было со Смартом в Бостоне и Мемфисе или как Чикаго в начале сезона. Жалко на это все смотреть, какой год команда в перестройке, а результаты только хуже. Не представляю что чувствуют сейчас игроки после такого
Харизматичного лидера нет, который мог бы с такой инициативой выйти. Каннингем, видимо, не тянет (пока/вообще), а ветеранов-мазафакеров в команде нет, чтобы эту застойную болотину перетряхнуть.
+1
0
+1
Ответ Владислав Колесник
Поп
Может результат и плохой, но валять дурака это жестко
+2
-1
+1
Ответ Ужратый Гусениц
100% вина одного человека-Монти. Состав не звездный , но Кейси и из более слабого больше извлек на порядок з.ы- самое прикольное что двое из трех самых оплачиваемых тренера НБА откровенно валяют дурака, и имеют очень плохие результаты
А кто второй?
+1
0
+1
Если с Бостоном, то уже можно считать 28
+1
0
+1
Легендарный танкинг.
+1
0
+1
Любимцы Америки!
+2
-1
+1
Как им Окла умудрилась два матча подряд слить на старте..))
+2
-1
+1
Монти Уильямс за 1 неполный сезон переплюнул Дока. Могёт.)
+1
0
+1
В этот отрезок не увидел ни одной новости о каких-нибудь общих сборах после матча, чтобы выяснить все накопившиеся моменты. Например, как это было со Смартом в Бостоне и Мемфисе или как Чикаго в начале сезона. Жалко на это все смотреть, какой год команда в перестройке, а результаты только хуже. Не представляю что чувствуют сейчас игроки после такого
+2
-1
+1
Какое же жалкое зрелище. Я бы на месте клуба вернул бы деньги болельщикам, которые купили ежегодный абонемент, и написал извинительное письмо
+4
-3
+1
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена
+2
-1
+1
Жесть. Такое вообще бывает?
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Бывает
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когда там уже игра с Лейкерс...?)
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Ответ Daishi
Харизматичного лидера нет, который мог бы с такой инициативой выйти. Каннингем, видимо, не тянет (пока/вообще), а ветеранов-мазафакеров в команде нет, чтобы эту застойную болотину перетряхнуть.
Да хотелось бы увидеть Каннингема в этой роле
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Ответ Дядя Санжар
Как им Окла умудрилась два матча подряд слить на старте..))
Предсезонка
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