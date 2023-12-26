Кармело Энтони: «Кобе в Рождество понимал, что весь мир наблюдает за матчем «Лейкерс»: «Сегодня тысячу бросков с игры сделаю»

Кармело Энтони вспомнил рождественский матч против Кобе Брайанта в 2012 году.

« в Рождество понимал, что весь мир наблюдает за матчем «Лейкерс»: «Сегодня тысячу бросков с игры сделаю». Это было из разряда «Все знают, зачем они пришли на игру».

Если я немного расслаблялся, Кобе говорил: «Что ты, #####, делаешь? Соберись. Мы не для этого сюда явились. Зачем ты передачи вообще отдаешь?» Ему нужно было это соперничество. Рождество же», – поделился в своем подкасте.