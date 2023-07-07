Сын Кармело Энтони назвал Пола Джорджа лучшим игроком в истории

Сын Кармело Энтони Кайан считает форварда « » своим любимым игроком.

«Не просто лучший в истории, а лучший в истории именно для меня – это Пол Джордж», – сказал 16-летний Энтони.

Затем юноша дополнил список до трех имен, добавив и своего отца, Кармело.

Ранее второй номер драфта Брэндон Миллер выступил с аналогичным заявлением.

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