Сын Кармело Энтони назвал Пола Джорджа лучшим игроком в истории

Теги Кармело Энтони Клипперс Кобе Брайант НБА Пол Джордж Баскетбол

Сын Кармело Энтони Кайан считает форварда «Клипперс» Пола Джорджа своим любимым игроком.

«Не просто лучший в истории, а лучший в истории именно для меня – это Пол Джордж», – сказал 16-летний Энтони.

Затем юноша дополнил список до трех имен, добавив Кобе Брайанта и своего отца, Кармело.

Ранее второй номер драфта Брэндон Миллер выступил с аналогичным заявлением.

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5 комментариев

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Крамбопулос Майкл
Ответ Forza
Почему все так тащатся от Пола Джорджа? Это прямо загадка для меня. Нам нужен баскетбольный Лукомский, чтобы он объяснил величие Пола
Полностью здоровый Джордж это защитник уровня Кавая, снайпер уровня Дюранта и лидер по духу вроде Батлера.
+2
0
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Forza
Почему все так тащатся от Пола Джорджа? Это прямо загадка для меня. Нам нужен баскетбольный Лукомский, чтобы он объяснил величие Пола
+1
-1
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Дориан Грей_333
Кармело: Сынок! Хватит брать мою траву! Ты ещё не в колледже!
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