Сын Кармело Энтони назвал Пола Джорджа лучшим игроком в истории
Сын Кармело Энтони Кайан считает форварда «Клипперс» Пола Джорджа своим любимым игроком.
«Не просто лучший в истории, а лучший в истории именно для меня – это Пол Джордж», – сказал 16-летний Энтони.
Затем юноша дополнил список до трех имен, добавив Кобе Брайанта и своего отца, Кармело.
Ранее второй номер драфта Брэндон Миллер выступил с аналогичным заявлением.
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