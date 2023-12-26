«Уралмаш» в ближайшее время объявит имя новобранца. Клуб расстался с Джошем Перкинсом
«Уралмаш» в ближайшее время объявит имя новобранца.
По словам исполнительного директора «Уралмаша» Сергея Доманова, клуб-дебютант Лиги ВТБ подписал нового баскетболиста.
«Мы буквально сегодня подписали нового игрока и скоро объявим его имя. Наш клуб всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи, и мы планируем двигаться только наверх», – сказал Доманов.
Сегодня стало известно, что команду покинул американец Джош Перкинс. В «Уралмаше» рассказали, что игроку не получилось влиться в систему команды.
Согласно инсайдерской информации, американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт в России.