«Уралмаш» в ближайшее время объявит имя новобранца. Клуб расстался с Джошем Перкинсом

«Уралмаш» в ближайшее время объявит имя новобранца.

По словам исполнительного директора « » Сергея Доманова, клуб-дебютант Лиги ВТБ подписал нового баскетболиста.

«Мы буквально сегодня подписали нового игрока и скоро объявим его имя. Наш клуб всегда ставит перед собой максимальные цели и задачи, и мы планируем двигаться только наверх», – сказал Доманов.

Сегодня стало известно, что команду покинул американец Джош Перкинс. В «Уралмаше» рассказали, что игроку не получилось влиться в систему команды.

Согласно инсайдерской информации, американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер подписал контракт в России.