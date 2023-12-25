«Автодор» вернул Малика Ньюмэна, который был самым результативным игроком Лиги ВТБ в прошлом сезоне

Теги переходы Автодор Единая лига ВТБ Малик Ньюмэн Баскетбол

«Автодор» подписал Малика Ньюмэна.

Американский защитник (26 лет, 191 см) был самым результативным игроком Лиги ВТБ в прошлом сезоне.

Ньюмэн завершил регулярный чемпионат с результативностью 18,9 очка в среднем за матч. Также Малик набирал по 4,1 подбора и 3,4 передачи за 33 минуты игрового времени.

В феврале 2023 года легионер удостоился звания самого ценного игрока месяца и представлял «Автодор» на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Нынешний сезон он начинал в китайском «Чжэцзян Голден Буллз».

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