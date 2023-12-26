Карри и Томпсон набрали 27 очков на двоих при 10 из 33 с игры. «Уорриорз» уступили «Наггетс» с разницей «-6»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Лидеры «Уорриорз» Стеф Карри и Клэй Томпсон неудачно провели матч с «Наггетс».

Карри и Томпсон набрали 27 очков на двоих при 10 из 33 с игры. «Уорриорз» уступили с разницей «-6» (114:120).

В активе Карри 18 очков (7 из 21 с игры, 3 из 13 из-за дуги), 2 подбора и 4 передачи, на счету Томпсона 9 очков (3 из 12 с игры, 3 из 10 из-за дуги) и 6 подборов.

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10 комментариев
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Сегодня банка играла не просто хорошо, она была лучше старта чуть не ли в два раза,
Уиггинс +18
Пол +13
Шарич +11
В то время как у звезд команды:
Карри -26
Томпсон -24
Скамейка гсв не просто доминировала над скамейкой Денвера, но и оказывал равный бой стартовому составу самородков, в то время как старт гсв сегодня был чуть лучше банки детройта
+12
0
+12
томми 4 пальца, как всегда...
+11
-1
+10
Там один Йокич на штрафных почти столько же набрал :)
+7
0
+7
Клей опять в тыкву превратился, хотя и каретой-то толком не успел побывать.
+6
-1
+5
Не просто шутер в деле
+4
0
+4
Брик бразерс пора в шанхай
+7
-4
+3
Поджепски тащил как мог, но Курри и Томпсон с буками были другого мнения
+1
0
+1
Ответ Poshlee
томми 4 пальца, как всегда...
Френки!
+1
0
+1
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