Карри и Томпсон набрали 27 очков на двоих при 10 из 33 с игры. «Уорриорз» уступили «Наггетс» с разницей «-6»

Лидеры «Уорриорз» Стеф Карри и Клэй Томпсон неудачно провели матч с «Наггетс».

и набрали 27 очков на двоих при 10 из 33 с игры. «Уорриорз» уступили с разницей «-6» (114:120).

В активе Карри 18 очков (7 из 21 с игры, 3 из 13 из-за дуги), 2 подбора и 4 передачи, на счету Томпсона 9 очков (3 из 12 с игры, 3 из 10 из-за дуги) и 6 подборов.