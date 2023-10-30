Карри и Томпсон на двоих набрали 43 очка и реализовали 11 3-очковых в игре с «Рокетс»

Теги Голден Стэйт Хьюстон НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Звездный дуэт «Голден Стэйт» Стефен КарриКлэй Томпсон отличился результативной игрой в матче с «Хьюстоном» (106:95).

Карри и Томпсон на двоих набрали 43 очка и реализовали 11 3-очковых в игре с «Рокетс».

В активе Стефена 24 очка, 7 подборов и 6 передач при 6 из 14 из-за дуги, Клэй записал на свой счет 19 очков и 4 подбора при 5 из 10 с дальней дистанции.

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2 комментария

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Ballboy13
А раньше такие перфомансы каждый из них выдавали)
+4
0
+4
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