Звездный дуэт « » – отличился результативной игрой в матче с « » (106:95).

Карри и Томпсон на двоих набрали 43 очка и реализовали 11 3-очковых в игре с «Рокетс».

В активе Стефена 24 очка, 7 подборов и 6 передач при 6 из 14 из-за дуги, Клэй записал на свой счет 19 очков и 4 подбора при 5 из 10 с дальней дистанции.

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