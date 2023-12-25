Кеннет Лофтон: «У меня было 6-7 предложений на столе после отчисления из «Мемфиса»

Несколько команд НБА хотели подписать Кеннета Лофтона.

«Да, мной интересовались несколько команд. Около шести или семи предложений было на столе, и мы с агентом сели, поговорили и решили, что будет лучшим решением для нас», – поделился .

На прошлой неделе «Гриззлис» расстались с баскетболистом, чтобы сохранить центрового Бисмака Бийомбо.

Ожидается, что Лофтон будет выступать в Лиге развития за «Делавэр Блю Коатс».