Кеннет Лофтон: «У меня было 6-7 предложений на столе после отчисления из «Мемфиса»

Теги Мемфис Филадельфия НБА Кеннет Лофтон Баскетбол

Несколько команд НБА хотели подписать Кеннета Лофтона.

«Да, мной интересовались несколько команд. Около шести или семи предложений было на столе, и мы с агентом сели, поговорили и решили, что будет лучшим решением для нас», – поделился Лофтон.

На прошлой неделе «Гриззлис» расстались с баскетболистом, чтобы сохранить центрового Бисмака Бийомбо.

Ожидается, что Лофтон будет выступать в Лиге развития за «Делавэр Блю Коатс».

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1 комментарий
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6,7 команд нба им интересовались и они с агентом выбрали лигу развития?
Хотелось бы зайона на минималках увидеть ещё в нба
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