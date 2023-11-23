Велимир Перасович: «Сегодня ЦСКА был лучше нас от начала и до конца матча»

Теги ЦСКА УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович признал, что ЦСКА полностью переиграл его команду в сегодняшнем матче Лиги ВТБ (66:79).

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Сегодня они были лучше нас от начала и до конца матча.

Во второй четверти им удалось сломать игру в свою пользу. После большого перерыва мы пытались вернуться, но нам никак не удавалось действовать гибко и найти способ легко набирать очки.

Соперники очень хорошо защищались и превосходили нас физически, особенно в агрессивности и на подборах. В свою очередь, мы не смогли отреагировать правильным образом и сыграть лучше», – сказал Перасович.

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