Представлена статистика лидеров сезона по средней высоте точки, из которой совершаются броски.

Данные приведены для баскетболистов, которые чаще всего в новом сезоне атакуют с дальней дистанции.

На 1-м месте из «Сан-Антонио», который в среднем выпускает мяч на высоте 297 сантиметров. Рост француза, который проводит дебютный сезон в НБА, составляет 222 сантиметра.

Среди лидеров также («Финикс»), («Денвер»), («Портленд») и Девин Васселл («Сан-Антонио»).

Sportradar