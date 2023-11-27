Виктор Вембаньяма лидирует в НБА по средней высоте точки, из которой совершает броски

Теги Сан-Антонио НБА Кевин Дюрэнт Джериан Грант Майкл Портер Девин Васселл Виктор Вембаньяма Баскетбол

Представлена статистика лидеров сезона НБА по средней высоте точки, из которой совершаются броски.

Данные приведены для баскетболистов, которые чаще всего в новом сезоне атакуют с дальней дистанции.

На 1-м месте Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», который в среднем выпускает мяч на высоте 297 сантиметров. Рост француза, который проводит дебютный сезон в НБА, составляет 222 сантиметра.

Среди лидеров также Кевин Дюрэнт («Финикс»), Майкл Портер («Денвер»), Джериан Грант («Портленд») и Девин Васселл («Сан-Антонио»).

Sportradar

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9 комментариев

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boller_73
Трей Янг я так понимаю бросает на уровне примерно 228см, это ж просто просто руки можно поднять чтобы ему помешать
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vzi
Ответ TFP_Sports
какое бестолковое лидерство
Когда он наладит бросочек, это лидерство станет решающим в лиге.
+6
-1
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Daishi
Попрыгунчик Грант впечатляет, он на 20 сантиметров ниже Вембаньямы, а точка всего на 6 см ниже. Почти вровень с Кешунделем.)
+4
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+4
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shooter77
Вместо Джерами Гранта указан Джериан Грант и по фиг, что это совсем другой чувак, который играет в чемпионате Греции, Валеру такие мелочи не смущают))
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Ed Monix
Комментарий удален пользователем
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Bek_cp3
неожиданно...
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Поникший Руй
Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
Тройка всё та же
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pawell
Ответ Daishi
Попрыгунчик Грант впечатляет, он на 20 сантиметров ниже Вембаньямы, а точка всего на 6 см ниже. Почти вровень с Кешунделем.)
а КЭТ наоборот похоже еще и приседает)
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