Виктор Вембаньяма лидирует в НБА по средней высоте точки, из которой совершает броски
Представлена статистика лидеров сезона НБА по средней высоте точки, из которой совершаются броски.
Данные приведены для баскетболистов, которые чаще всего в новом сезоне атакуют с дальней дистанции.
На 1-м месте Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио», который в среднем выпускает мяч на высоте 297 сантиметров. Рост француза, который проводит дебютный сезон в НБА, составляет 222 сантиметра.
Среди лидеров также Кевин Дюрэнт («Финикс»), Майкл Портер («Денвер»), Джериан Грант («Портленд») и Девин Васселл («Сан-Антонио»).
Sportradar
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