Никола Йокич о сотрудничестве с китайским брендом кроссовок «361»: «Они прислушиваются, хотят сделать обувь удобной»

Никола Йокич рассказал о сотрудничестве с китайским брендом кроссовок «361».

По словам центрового « », на его решение повлиял одноклубник , который уже несколько лет сотрудничает с компанией.

«Да, Аарон оказал на меня большое влияние. Вообще, эти ребята были со мной очень откровенны и честны. Я все обсудил с Эй Джи, он рассказал мне, что они классные, быстро реагируют и прислушиваются к вам. Я доволен отношениями, которые у меня сейчас сложились с ними.

Я даже не знаю, насколько у нас эта сделка, но точно могу сказать, что они стараются сделать обувь максимально удобной. Они задают мне вопросы после каждой тренировки, после каждой игры. Мне очень нравится взаимодействие, которое у нас есть прямо сейчас», – рассказал серб.