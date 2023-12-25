Никола Йокич о сотрудничестве с китайским брендом кроссовок «361»: «Они прислушиваются, хотят сделать обувь удобной»

Теги Денвер НБА кроссовки Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич рассказал о сотрудничестве с китайским брендом кроссовок «361».

По словам центрового «Денвера», на его решение повлиял одноклубник Аарон Гордон, который уже несколько лет сотрудничает с компанией.

«Да, Аарон оказал на меня большое влияние. Вообще, эти ребята были со мной очень откровенны и честны. Я все обсудил с Эй Джи, он рассказал мне, что они классные, быстро реагируют и прислушиваются к вам. Я доволен отношениями, которые у меня сейчас сложились с ними.

Я даже не знаю, насколько у нас эта сделка, но точно могу сказать, что они стараются сделать обувь максимально удобной. Они задают мне вопросы после каждой тренировки, после каждой игры. Мне очень нравится взаимодействие, которое у нас есть прямо сейчас», – рассказал серб.

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1 комментарий
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Наверное, будет как обычно: кастомайз под ноги Йокича и стандартные лекала для простых покупателей
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