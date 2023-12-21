Никола Йокич заключил контракт с китайским брендом кроссовок «361». Nike не предложила 2-кратному MVP индивидуальную линейку

Никола Йокич заключил контракт с китайским брендом кроссовок «361».

Центровой « » заключил многолетний контракт с китайским брендом кроссовок «361», сообщает журналист Ник де Пола.

«Джокер» на протяжении всей своей карьеры носил Nike Air Zoom G.T. Jump, однако компания не предложила ему собственную линейку кроссовок.

2-кратный MVP и чемпион НБА-2023 присоединится к своим партнерам по команде Аарону Гордону и Кентавиусу Колдуэлл-Поупу, которые представляют китайский бренд, а также Спенсеру Динуидди из «Бруклина».