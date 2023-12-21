Никола Йокич заключил контракт с китайским брендом кроссовок «361». Nike не предложила 2-кратному MVP индивидуальную линейку

Теги Денвер НБА кроссовки Nike Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич заключил контракт с китайским брендом кроссовок «361».

Центровой «Денвера» Никола Йокич заключил многолетний контракт с китайским брендом кроссовок «361», сообщает журналист Ник де Пола.

«Джокер» на протяжении всей своей карьеры носил Nike Air Zoom G.T. Jump, однако компания не предложила ему собственную линейку кроссовок.

2-кратный MVP и чемпион НБА-2023 присоединится к своим партнерам по команде Аарону Гордону и Кентавиусу Колдуэлл-Поупу, которые представляют китайский бренд, а также Спенсеру Динуидди из «Бруклина».

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10 комментариев
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Ответ invincible
Молодцы Китайцы! Найки - дизреспект
За что дизреспект? Никола ведет максимально возможный анти-медийный образ жизни, это его сознательный выбор. Вот и не стоят рекламодатели в очереди перед его ранчо
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Молодцы Китайцы! Найки - дизреспект
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Ответ quznez
найки лезут снова в петлю, потом как с and1 будут отыгрывать. крупная компания, синдром туннельного зрения, как обычно. "анти-медийный", бгг, сорри, Колян самый популярный чел среди белых, ходячий мем.
Поверь, у Найк сейчас дела идут очень хорошо. Профита от подписания Йокича им будет намного меньше, чем от Зайона какого-нибудь.
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О, как раз недавно был в магазине этой фирмы в Китае, и там везде фотки Гордона висят. Теперь и фотки Николы будут.
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Купил на лето простенькие 361. Пока цена/качество у них неплохие.
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Ответ Донован хозяин НБА
За что дизреспект? Никола ведет максимально возможный анти-медийный образ жизни, это его сознательный выбор. Вот и не стоят рекламодатели в очереди перед его ранчо
Понимаю, но мне кажется немного странным именно не продлить соглашение с Инд линейкой. Их право. Глобально, согласен, они не потеряют.
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Ответ quznez
найки лезут снова в петлю, потом как с and1 будут отыгрывать. крупная компания, синдром туннельного зрения, как обычно. "анти-медийный", бгг, сорри, Колян самый популярный чел среди белых, ходячий мем.
Мем или не мем это другой вопрос. Мне вот очень нравится Йокич, как и Данкан в своё время. Но я не особо много денег приношу Лиге. Так что основной вопрос - готовы ли платёжеспособные любители баскетбола, в основном обитающие в сша, покупать его мерч, и похоже не особо.
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