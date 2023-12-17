Аарон Гордон о Йокиче в Сербии: «Никола там как президент, мэр, губернатор, сенатор. Он там гангстер»

Форвард « » поделился впечатлениями от проведенного с лета в Сербии.

«Он там как президент, мэр, губернатор, сенатор. Как угодно называйте его.

Сомбор (родной город Йокича – Sports.ru) – это круто. Достаточно просто заметить, почему он так успешен. Его ценности совпадают с менталитетом победителя. Каждый день он работает над своим телом, каждый день правильно питается и каждый день проводит время со своей семьей. Тихий, спокойный, находит время, чтобы сказать «Привет» всем окружающим. Просто хороший человек. Вполне логично, что такой хорошие парни побеждают.

Заботится о своих родных, заботится о своем городе. Сначала работа, а потом гоняет на лошадях, ездит на велосипеде по городу. Он там гангстер», – рассказал Гордон.