Аарон Гордон о Йокиче в Сербии: «Никола там как президент, мэр, губернатор, сенатор. Он там гангстер»

Теги Денвер НБА Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон поделился впечатлениями от проведенного с Николой Йокичем лета в Сербии.

«Он там как президент, мэр, губернатор, сенатор. Как угодно называйте его.

Сомбор (родной город Йокича – Sports.ru) – это круто. Достаточно просто заметить, почему он так успешен. Его ценности совпадают с менталитетом победителя. Каждый день он работает над своим телом, каждый день правильно питается и каждый день проводит время со своей семьей. Тихий, спокойный, находит время, чтобы сказать «Привет» всем окружающим. Просто хороший человек. Вполне логично, что такой хорошие парни побеждают.

Заботится о своих родных, заботится о своем городе. Сначала работа, а потом гоняет на лошадях, ездит на велосипеде по городу. Он там гангстер», – рассказал Гордон.

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3 комментария
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У слова гангстер появилось новое значение?
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Боюсь спросить, кто ж тогда Джокович в Сербии и для Сербии :О
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Ответ Виктор Тимошков
У слова гангстер появилось новое значение?
Типа «дон») Понятно о чем все подумали, но это в хорошем смысле
Ну и в целом , Сомбор маленький городок, все друг друга знают, а тут мультик такой, конечно все будет знать
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