Кайри Ирвингу предстоит МРТ-обследование

Звездный разыгрывающий « » пройдет МРТ-обследование по поводу правой стопы, которую он травмировал во время матча с « » (125:112).

Инцидент случился во второй четверти. Ирвинг оказался на паркете после того, как его остановили с нарушением правил. В этот момент на его ногу упал одноклубник Дуайт Пауэлл.

Ирвинг смог самостоятельно уйти с площадки после штрафных бросков, однако сообщалось, что он покинул арену в кресле-каталке.

«Мэверикс» проведут ночь в Портленде, а в субботу отправятся в , где в понедельник им предстоит матч против «Гризлис».