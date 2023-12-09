Кайри Ирвингу предстоит МРТ-обследование

Теги травмы Даллас Мемфис Портленд НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пройдет МРТ-обследование по поводу правой стопы, которую он травмировал во время матча с «Портлендом» (125:112).

Инцидент случился во второй четверти. Ирвинг оказался на паркете после того, как его остановили с нарушением правил. В этот момент на его ногу упал одноклубник Дуайт Пауэлл.

Ирвинг смог самостоятельно уйти с площадки после штрафных бросков, однако сообщалось, что он покинул арену в кресле-каталке.

«Мэверикс» проведут ночь в Портленде, а в субботу отправятся в Мемфис, где в понедельник им предстоит матч против «Гризлис».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Через месяц сделает по ОМС
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий