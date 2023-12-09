Кайри Ирвингу предстоит МРТ-обследование
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пройдет МРТ-обследование по поводу правой стопы, которую он травмировал во время матча с «Портлендом» (125:112).
Инцидент случился во второй четверти. Ирвинг оказался на паркете после того, как его остановили с нарушением правил. В этот момент на его ногу упал одноклубник Дуайт Пауэлл.
Ирвинг смог самостоятельно уйти с площадки после штрафных бросков, однако сообщалось, что он покинул арену в кресле-каталке.
«Мэверикс» проведут ночь в Портленде, а в субботу отправятся в Мемфис, где в понедельник им предстоит матч против «Гризлис».