Кайри Ирвинг не смог доиграть матч из-за травмы. На его ногу упал Дуайт Пауэлл

Теги травмы Даллас Портленд НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Дуайт Пауэлл Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не смог доиграть матч с «Портлендом» (125:112) из-за травмы стопы.

Во второй четверти Ирвинг оказался на паркете после того, как его остановили с нарушением правил. В этот момент на его ногу упал одноклубник Дуайт Пауэлл.

Кайри несколько минут провел на паркете, но затем поднялся на ноги и исполнил два штрафных. После этого он отправился в раздевалку.

«Мэверикс» пока не сообщают о степени серьезности повреждения.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
здоровья дяде дрю
+2
0
+2
Этот мешок уже реально выводит из себя. Это не просто ДП рухнул на ногу Ирвинга - возможно это рухнули все надежды Далласа на хороший сезон
+1
0
+1
пишут, что покинул арену на инвалидном кресле.
0
0
0
Видео отлично всё объясняет, посмотрите. Там Пауэлл падает на ноги Кайри, потом подпрыгивает и ещё падает, и так раз 10. Безумие какое-то просто! 😠
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий