Разыгрывающий « » не смог доиграть матч с « » (125:112) из-за травмы стопы.

Во второй четверти Ирвинг оказался на паркете после того, как его остановили с нарушением правил. В этот момент на его ногу упал одноклубник .

Кайри несколько минут провел на паркете, но затем поднялся на ноги и исполнил два штрафных. После этого он отправился в раздевалку.

«Мэверикс» пока не сообщают о степени серьезности повреждения.