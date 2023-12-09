Кайри Ирвинг не смог доиграть матч из-за травмы. На его ногу упал Дуайт Пауэлл
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не смог доиграть матч с «Портлендом» (125:112) из-за травмы стопы.
Во второй четверти Ирвинг оказался на паркете после того, как его остановили с нарушением правил. В этот момент на его ногу упал одноклубник Дуайт Пауэлл.
Кайри несколько минут провел на паркете, но затем поднялся на ноги и исполнил два штрафных. После этого он отправился в раздевалку.
«Мэверикс» пока не сообщают о степени серьезности повреждения.