Кайри Ирвинг избежал серьезной травмы после падения Пауэлла ему на ногу

Теги травмы Даллас НБА Кайри Ирвинг Дуайт Пауэлл Баскетбол

МРТ показала, что звездный защитник «Далласа» Кайри Ирвинг получил ушиб правой пятки, сообщает пресс-служба организации.

Ирвинг вернулся в Даллас, чтобы начать лечение, и не сыграет в понедельник в выездном матче против «Мемфиса». Сроки его возвращения не определены.

Источники сообщили ESPN, что Ирвинг испытывает сильную боль, но в организации «с облегчением» встретили новость, что защитник избежал серьезной травмы в результате падения Дуайта Пауэлла ему на ногу во время пятничной победы над «Портлендом» (125:112).

«Чувствую себя лучше, чем вчера, и на данный момент это единственное, о чем я могу просить. Все будет в порядке», – написал Ирвинг в социальных сетях в субботу вечером.

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