Кайри Ирвинг избежал серьезной травмы после падения Пауэлла ему на ногу

МРТ показала, что звездный защитник «Далласа» получил ушиб правой пятки, сообщает пресс-служба организации.

Ирвинг вернулся в , чтобы начать лечение, и не сыграет в понедельник в выездном матче против «Мемфиса». Сроки его возвращения не определены.

Источники сообщили ESPN, что Ирвинг испытывает сильную боль, но в организации «с облегчением» встретили новость, что защитник избежал серьезной травмы в результате падения ему на ногу во время пятничной победы над «Портлендом» (125:112).

«Чувствую себя лучше, чем вчера, и на данный момент это единственное, о чем я могу просить. Все будет в порядке», – написал Ирвинг в социальных сетях в субботу вечером.