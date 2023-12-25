Джо Маззулла о взаимодействии со СМИ: «Учусь быть эмоционально открытым»

Джо Маззулла рассказал о своем взаимодействии со СМИ.

Главный тренер «Селтикс» объяснил, почему в прошлом сезоне его общение со СМИ иногда было напряженным, и как ему удалось изменить ситуацию в этом сезоне.

«Думаю, все свелось к тому, что я позволил себе быть эмоционально уязвимым перед публикой. Это было самым сложным в процессе адаптации. Забавно, первые 17 лет своей жизни я был неуверенным и беспокоился о том, что думают люди. Затем, после окончания колледжа я заново идентифицировал себя, будучи в безопасности и не находясь на виду у публики, до такой степени, что это было похоже на: «Вот кто я. Я Джо Мазулла. Меня не волнует, что кто-то говорит».

Затем в одночасье я оказался в центре внимания, мне нужно беспокоиться о том, что обо мне думают люди, мне нужно понимать, как люди меня воспринимают. И это очень сложно, потому что я потратил много времени на то, чтобы не беспокоиться об этом. В прошлом сезоне я не был готов быть эмоционально уязвимым и показывать свою истинную сущность на публике.

Я не хочу отвлекать игроков и организацию. Поэтому я учусь быть эмоционально открытым. Я буду с вами спорить время от времени. Это не значит, что вы мне не нравитесь или я согласен с тем, что вы говорите. Я не мог понять, почему людей так волнует моя личность. Но однажды я понял, что их волную не я, их волнует роль главного тренера «Бостон Селтикс», – сказал .