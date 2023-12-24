Джо Маззулла: «Чувствую доверие со стороны игроков»

Главный тренер «Бостона» заявил, что доверие игроков помогает ему быть собой.

«Я чувствую доверие со стороны игроков. Все всегда говорят: «Будь самим собой». Но нельзя быть великим и нельзя быть самим собой, если игроки не позволяют тебе этого. И игроки позволяют мне быть собой. Они доверяют мне, и это помогает.

В прошлом сезоне я хотел выиграть каждый матч. В этом сезоне я хочу выиграть каждый матч, но я также хочу получить урок, который нам понадобится, потому что нам нужны трудности. Я говорил с о его чемпионском сезоне в «Милуоки» – сезон не всегда был хорошим. Но они сделали ставку на те тяжелые времена, когда начался плей-офф. Поэтому нужно принять эти трудные времена и понять, когда они наступят», – сказал .