Джо Маззулла: «Чувствую доверие со стороны игроков»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» заявил, что доверие игроков помогает ему быть собой.

«Я чувствую доверие со стороны игроков. Все всегда говорят: «Будь самим собой». Но нельзя быть великим и нельзя быть самим собой, если игроки не позволяют тебе этого. И игроки позволяют мне быть собой. Они доверяют мне, и это помогает.

В прошлом сезоне я хотел выиграть каждый матч. В этом сезоне я хочу выиграть каждый матч, но я также хочу получить урок, который нам понадобится, потому что нам нужны трудности. Я говорил с Дрю Холидэем о его чемпионском сезоне в «Милуоки» – сезон не всегда был хорошим. Но они сделали ставку на те тяжелые времена, когда начался плей-офф. Поэтому нужно принять эти трудные времена и понять, когда они наступят», – сказал Маззулла.

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